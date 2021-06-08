因中國進口數據低於預期引發了對銅需求減弱的擔憂，致(LME)期銅價格周一(6/7)下跌，也連累其餘多數金屬價格均跌。由於銅礦的工業用途廣泛，亦是綠色能源轉型的重要原料，通常被認為是全球經濟的風向指標。
分析師指出，由於廣東疫情再度爆發，令港口活動放緩，原中國5月份出口同比增長27.9%，低於分析師的預測32.1%；5月進口同比增長51.1%，略低於分析師預估51.5%，但依然刷新2011年1月以來最高水平，當時為增長51.6%。
終場周一(6/7)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌340美元，報每公噸30,525美元；期鎳下跌128美元，報每公噸17,892美元；期鋅下跌11美元，報每公噸2,999.5美元；期鋁下跌29美元，報每公噸2,426美元；期銅下跌54.5美元，報每公噸9,900.5美元；期鉛上漲17美元，報每公噸2,153美元。(商品行情網)
(時報資訊)
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