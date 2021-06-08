美國7月可望全面解封，汽車零組件拉貨潮蓄勢待發，零組件廠龍頭東陽(1319) 5月自結合併營收13.83億元，較去年同期成長35％，前5月自結累計合併營收73.65億元，較去年同期累計成長8％，站回營運成長軌道。

受缺櫃缺艙影響，東陽第1季出貨卡卡，不過隨著美國大量施打疫苗，將迎來解封熱潮，東陽主管分析，民眾準備重回戶外旅遊，推升二手車零件缺貨狀況更為嚴峻，目前客戶庫存水位都已少於1個月，訂單應接不暇。

東陽表示，累積上百個貨櫃等出貨，近期正全力協調船公司，搶搭解封商機，下半年營運迎來爆發期，強調會持續在AM（代工）、OEM（售後）加強新產品、新技術的研發，穩固市場競爭力。

東陽AM事業5月自結合併營收 9.49億元，較去年同期成長45％，前5月自結累計合併營收 51.84億元，較去年同期累計成長1％。

東陽OEM事業5月自結合併營收4.34 億，較去年同期成長18％，前5 月份自結累計合併營收 21.81 億，較去年同期成長30％，OEM整體累計營收 110.98億元，較去年同期成長38％。

(中時 )