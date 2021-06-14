14日是端午節連續假期第3日，也是收假日，交通部高速公路局呼籲，本次連假國道配合全國防疫政策，請用路人減少非必要跨區移動，並將國道優先留給民生物流及大客車使用。

經統計13日高速公路全日交通量43.3百萬車公里，相較去年端午節同期減少63％、減少71百萬車公里；另全日行駛國道76萬輛車，相較去年端午節同期151萬輛減少50％，減少75萬輛。其中150公里以上長途旅次車輛數較去年端午節連假減少71％、減少13.8萬輛。