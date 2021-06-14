連假第二天 高速公路車流量比去年端午節少63％ 15:052021/06/14 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨日國1北向五甲系統入口處(高公局提供／簡立欣台北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14日是端午節連續假期第3日，也是收假日，交通部高速公路局呼籲，本次連假國道配合全國防疫政策，請用路人減少非必要跨區移動，並將國道優先留給民生物流及大客車使用。 經統計13日高速公路全日交通量43.3百萬車公里，相較去年端午節同期減少63％、減少71百萬車公里；另全日行駛國道76萬輛車，相較去年端午節同期151萬輛減少50％，減少75萬輛。其中150公里以上長途旅次車輛數較去年端午節連假減少71％、減少13.8萬輛。 端午連假首日車流 中長途較去年少13萬輛 單日新增本土確診＋174 雙北高風險區 疫苗加發10％ #減少 #端午節 #車流量 #國道 #高速公路 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台3線大型重機騎士不愛戴罩 2天開單告發15起 13:312021/06/14 社會 基隆未遵守雙罩一套 崁仔頂一夜開14罰單 04:102021/06/14 地方新聞 除息潮來襲 台股節後叩關17,500點 04:102021/06/14 財經要聞 台南端午返鄉人流減95％ 不到2成願快篩 04:102021/06/14 地方新聞 任賢齊農曆生日逢端午 母親備整盤粽子插大蠟燭慶生 16:362021/06/14 娛樂 藍三巨頭端午討疫苗 要蔡英文別拿民眾當白老鼠 12:302021/06/14 政治 防疫優先 宜花未湧現觀光人潮 04:102021/06/14 地方新聞 16檔神功護體 節後發功 04:102021/06/14 財經要聞 移民署電話關懷萬華新住民 外籍移工就醫不用擔心收容 12:412021/06/14 生活 蔡壁如揭端午連假快篩站實況 親曝「疫情並沒有好轉」 07:472021/06/14 政治 端午連假防疫不鬆懈 中市加強稽查傳統市場 13:172021/06/14 生活 生活熱門新聞 新北增98例確診 侯友宜曝「這17區」成功零確診 - 生活 紓困金沒入帳？她一看帳戶竟多個0 內行人揭真相 - 生活 勞工紓困明上路 10萬元貸款、家庭補貼開放申領 - 生活 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 桃園增10確診 足跡多集中在中壢 全聯、美聯社、小北百貨都有 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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