刑事局電信偵查大隊日前網路巡邏發現，有網友在網路散布標題「台北三軍總醫院用藥：台灣冠清一號配方」的假訊息，警方蒐證後鎖定po文網友是家住新北的王男，初步瞭解，涉案人疑將收到的藥方訊息，未經查證就轉貼在臉書上，警方調查後，已依法函送檢方偵辦。

根據衛福部國家中醫藥研究所在5月13日發出的澄清訊息指出，日前網路平台有網友傳播，「台灣冠清一號，專治任何新冠病毒，與變異新冠都沒問題」的訊息，國家中醫藥研究所已證實，「這是一個惡意的錯誤訊息！」

澄清訊息中也說明，衛福部中醫藥研究所在去年研發出的「臺灣清冠一號」中藥方劑，製劑含有10味中藥材，但網路上流傳的「冠清一號」，包含13味藥材，其中生石灰具強烈腐蝕性，不屬於中藥；生附子則是毒劇藥，若未經中醫師診療自行購買藥材煎煮，將嚴重影響健康。

王男仍將假訊息轉PO在自己臉書，文中還指，「友邦史瓦濟蘭國王及眾王妃等在9天內康復，讓國王不敢想像台灣的醫療有如此的神藥」、「常吸煙者，或肺部纖維化的人或常被二手煙毒害的人，也該服用本方」。警方說，散布假消息依法可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。