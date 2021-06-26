新北市泰山區的「新北市家禽運銷合作社」爆發群聚感染，新北市長侯友宜26日召開防疫會議表示，家禽中心新北市匡列523人全面篩檢，有19人PCR確診（包含2名本勞、17名移工），新北市明天確診個案人數一定往上飆，侯友宜向雇主、仲介喊話，未做好防疫一定重罰30萬，送往勞動部撤銷許可證。

侯友宜表示，家禽中心新北市匡列523人全面篩檢，已有19人PCR確診（包含2名本勞、17名移工）已全數住進集中檢疫所，剩餘8名移工都已匡列，今日完成一人一室居家隔離。

「請移工進來就要好好照顧他們！」針對移工一案，侯友宜表示，雇主、仲介一定要做好防疫，若未做好，新北市一定重罰30萬並且送勞動部撤銷許可證照。家禽合作社從明天起復工，一定要做好人流動線、車流動線、全面清消、移工完全隔離停工等4大項防疫措施。

另外，新北市肉品市場今比照家禽中心，今日已全面篩檢及施打疫苗，截至今天中午12時，快篩305人皆為陰性，疫苗目前已接種240人，侯友宜強調會繼續篩檢、施打疫苗。