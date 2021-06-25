鄭姓大貨車司機2020年8月行經國道一號時，因未依號誌指示進入汐止地磅站過磅，遭李姓員警攔下告發，鄭事後不服，主張他因不熟環境，加上被一整排外側貨車擋住，才無法過磅，是員警誘導他才會在罰單簽名，提告請求撤罰，士林地院審理後，認為鄭是職業駕駛，應熟悉相關規定及路況，判鄭敗訴，可上訴。

判決指出，2020年8月11日上午，鄭開大貨車行經國道一路往南9.4公里處，被李姓員發現他未依號誌指示進入地磅站，當即將他攔停並依法告發，北市交通事件裁決所事後裁罰9萬，另記違規點數2點。

鄭男提起行政訴訟，主張李姓員警當天「誘導」他在罰單上簽字，當時有一整排大貨車行駛於外側車道，導致內側道的他無法順利切進過磅，此外他又不熟路況，加上高牆阻擋，無法得知地磅站是否正在作業，請求撤銷處罰。

士院審理時傳喚李姓員警到庭，他表示一切依法告發，與鄭不認識也無仇隙，法官另檢視當時路況的監視畫面，認為鄭有大貨車駕照近30年，跑車路線遍及全台，不應該會不熟路況，有清楚貨車一定要到地磅站過磅之規定，故不得以上述理由卸責。

此外汐止地磅站在本站前1、2公里處，均設有提醒告示牌，加上有其他貨車依序進入，應可判斷地磅站正常運行，判鄭敗訴，可上訴。