亞馬遜周一表示，作為「義大利計畫」的一部分，今年將在義大利聘用3000名新員工。

亞馬遜義大利截至去年底，在50個地點聘用義大利員工約9500人。

亞馬遜義大利和西班牙地區經理Mariangela Marseglia表示，數位產業的成長是義國經濟重啟的一個機會，公司希望做出自己的貢獻。

該公司還計畫在北部地區的倫巴第(Lombardy)、Piedmont和Emilia Romagna投資3.5億歐元(約4.2億美元)，在該三處地點新建據點，並將於今年秋季開始營運。

(時報資訊)