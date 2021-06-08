亞馬遜周一表示，作為「義大利計畫」的一部分，今年將在義大利聘用3000名新員工。
亞馬遜義大利截至去年底，在50個地點聘用義大利員工約9500人。
亞馬遜義大利和西班牙地區經理Mariangela Marseglia表示，數位產業的成長是義國經濟重啟的一個機會，公司希望做出自己的貢獻。
該公司還計畫在北部地區的倫巴第(Lombardy)、Piedmont和Emilia Romagna投資3.5億歐元(約4.2億美元)，在該三處地點新建據點，並將於今年秋季開始營運。
(時報資訊)
亞馬遜周一表示，作為「義大利計畫」的一部分，今年將在義大利聘用3000名新員工。
亞馬遜義大利截至去年底，在50個地點聘用義大利員工約9500人。
亞馬遜義大利和西班牙地區經理Mariangela Marseglia表示，數位產業的成長是義國經濟重啟的一個機會，公司希望做出自己的貢獻。
該公司還計畫在北部地區的倫巴第(Lombardy)、Piedmont和Emilia Romagna投資3.5億歐元(約4.2億美元)，在該三處地點新建據點，並將於今年秋季開始營運。
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