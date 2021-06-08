MOSFET(金氧半場效電晶體)概念股杰力(5299)5月營收再創新高，累計前5月亦同步創高，隨著居家辦公、遠距教學帶動NB需求，今年整體市場仍將持續成長，杰力擴增的產能也可望在下半年到位，法人看好，杰力第三季營運可維持正向成長。

杰力5月營收2.28億元，月增加2.45%、年增率21%，連續三個月創單月新高紀錄；累計前5月營收合計10.3億元，較去年同期增加 42%，再創同期新高。

受惠居家辦公、遠距教學的需求持續暢旺，帶動全球筆電視廠今年將持續成長，MIC就預估今年全球筆電規模上看2.4%，相較去年同期成長19.2%，且到2025年的筆電需求，會繼續維持2億台到2.1億台市場規模。

筆電是杰力最主要營收貢獻，整體占比上看7成，在筆電需求持續維持高檔下，杰力營運動能不淡，加上持續瞄準高階商用NB、高階GamingNB/PC等，也將有助於ASP拉升獲利，杰力預計今年毛利率會維持在去年水準，法人也樂觀預期，因為現階段NB庫存水位仍低，加上產能持續吃緊，杰力到第三季營運預計均可維持正向成長。

產能部分，杰力今年擴增晶圓產能以兩位數為目標，到位時間應該落在下半年，至於後段封測，以今年上半年為基礎，下半年也希望再成長兩位數。

(時報資訊)