田中分局員警前往田中工業區和移工常消費的店家進行防疫宣導，讓不少移工感到溫馨。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

田中分局員警主動帶著印有五國語言的防疫宣導單，前往田中工業區和移工常消費的店家進行防疫宣導。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府印製的五國語言防疫宣導單。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國防疫第三級警戒，苗栗縣爆發電子廠移工大規模群聚感染事件，彰化縣是中小企業原鄉，有許多傳產工廠，田中警分局員警近日就動員，手拿五國語言防疫宣導單，主動前進田中工業區、轄內大型食品公司，與移工經常消費的外籍雜貨店宣導，盼讓更多雇主與外籍移工，了解更多最新的防疫規定與自我防護守則。

波麗士大人真暖心！田中分局外事警察結合各轄區分駐所、派出所員警，陸續出動前往維力食品、田中工業區內廠區各家公司及雜貨商店宣導，並主動分送印有英文、印尼文、泰文、越南文及中文等5國語言防疫宣導單，呼籲移工落實「勤洗手、保持社交距離、勿出入人多擁擠的場所、外出全程佩戴口罩及避免群聚」等防疫措施。

員警也主動善意提醒公司、廠房負責人，暫停移工轉換雇主，減少人員流動，並應落實移工工作場所及住宿空間分流、對上班員工進行體溫測量、定時消毒，並落實管理住宿人員進出及避免群聚等相關防疫措施。

警方呼籲，如雇主發現移工有發燒、咳嗽等任何身體不適，應安置在獨立空間或與其他員工保持距離的場所，立即協助就醫，或撥打防疫專線「1922」、「1955」專線尋求協助。

田中警察分局長鄭頴聰表示，防疫不分你我，更不分國籍。希望來自不同國家的移工們看見熟悉的母語防疫宣導單，能感覺溫馨、配合防疫。警方也將持續配合主管機關加強宣導，如發現群聚違規或不戴口罩等情形，將蒐證後移請主管機關裁罰；防疫工作人人有責，保護他人也保護自己，不要讓自己成為防疫的破口，在此防疫關鍵時刻，配合政府共同防堵疫情。

(中時 )