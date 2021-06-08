防疫警戒升至三級，經濟部向勞動部申請，在疫情第三級以上警戒時，製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業的輪班人員，輪班更換班次的休息時間，可以由11小時縮為8小時。對此，勞動部也已完成法制程序公告，即日起生效。

經濟部認為，第三級以上警戒時，因居家或分流上班、邊境管制及高中職以下停課等措施，於人力調度、移工補充及員工請假照顧學童等多項因素交錯下，恐有人力調度困難，致供貨不及或無法運作狀況，所以放寬工時限制。

受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，經濟部評估製造業、批發業、綜合商品零售業、倉儲業之輪班人員，在中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒標準至第三級以上時，因居家或分流上班、邊境管制及高中職以下停課等措施，於人力調度、移工補充及員工請假照顧學童等多項因素交錯下，恐有人力調度困難，致供貨不及或無法運作情形，有適用勞動基準法第三十四條第二項但書規定之需求，商請勞動部公告。

考量各該勞動現場實務運作，勞動部認為前開輪班人員確有變更輪班換班間隔休息時間之需求，並為使解除第三級警戒標準後有適當之過渡期間 漸次調整班次，回歸一般規定，爰修正「勞動基準法第三十四條第二項 但書適用範圍」，增列前開人員於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特 別條例施行期間，且經中央流行疫情指揮中心宣布提升疫情警戒標準至 第三級以上之日起，至解除該疫情警戒標準之次日起30日之期間，適用勞動基準法第三十四條第二項但書規定。

(工商 )