桃園市64歲周姓男子和某茶藝館劉姓員工有感情、金錢糾紛，去年11月他去找劉女喝酒後，拿出暗藏水果刀，往劉女胸口刺兩刀，導致其重傷不治。雖然他有自首，但法官發現員警早6分鐘知道他是疑犯，依殺人罪判15年有期徒刑，可上訴。

桃園地方法院審理，64歲周男是桃園區和平路某茶藝館常客，與劉姓女員工平常交好，不過因他捧其他小姐場卻沒付錢，劉女還遭討錢，他本身也積欠劉女錢，2人感情因細故漸行漸遠。

周男去年11月18日相約到該茶藝館和劉女喝酒，2人酒後還有說有笑，在茶藝館門口聊天時。周拿出暗藏在外套內的長約21公分水果刀，左手按住劉左肩，右手刺向她左胸上方及下方，造成2處約10公分穿刺傷，周男隨即把水果刀棄置一旁，騎機車逃跑。

劉女雖緊急送醫，但一刀傷到左側第3肋間，穿透左心室，另一刀傷及左側橫膈及左側肝葉，導致出血1200毫升，因此出血性休克不治死亡。

茶藝館王姓負責人說，周喝酒後上廁所時，劉也跟著去，因為劉女愛面子，不喜歡別人討論她的事情，推測是在廁所講金錢的事情。此外周男辯稱是臨時起意，刀子是在茶藝館拿的，但王女稱，茶藝館的刀子她分很清楚，絕對不是茶藝館所有。

法院也發現，周報案自首時是11月18日下午3時36分。不過到場處理的員警3點30分47秒，就從王女知道周男是疑犯，因此不構成自首要件。

判決書指出，周早有行刺之意，下手力道甚為猛烈，手法殘酷。雖然他犯案有脈絡成因，但率爾持刀砍殺被害人，剝奪劉女生命權，造成家屬永難弭平之傷痛，也未和解或取得原諒，但他曾委託他人報案，犯後坦承不諱，態度佳。依殺人罪判15年有期徒刑，可上訴。

(中時 )