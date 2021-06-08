和泰集團和潤企業(6592)5月業績續旺，無畏疫情影響短期台灣車市，5月合併營收14.85億元，年增31.3%，並創單月營收新高，今年前5個月合併營收達70.27億元，年增22.3%，同步創下歷史新高。

和潤企業繼第一季營收創新高，第二季以來持續成長，5月合併營收達14.85億元新高，比4月的14.21億元續增，並已連續3個月站上14億元大關；雖短期新車市場受疫情影響，但對和潤的衝擊相對較緩，第二季整體營運估仍穩健，持續比去年同期成長的態勢不變。

和潤企業是和泰集團旗下金融事業，也是國內汽車金融龍頭。和潤企業總經理林彥良表示，5月合併營收成長主要是保有客戶持續增加帶動利息收入增加以及大陸轉投資事業營運恢復成長動能，挹注了整體合併營收。以地區別來看，台灣營收成長32.6%，大陸營收26.3%。營收貢獻度則分別以利息收入、融資租賃收入、營業租賃收入為最高。

展望後市，和潤指出，這一波疫情相較去年衝擊更大、影響層面更廣，和潤企業將秉持「在最壞的情況下，做最萬全準備的態度」來面對疫情的挑戰，並將逐步拓展多角化業務來進一步提升營運動能。

和潤第一季營運創新高，營收41.19億元；營業淨利11.28億元，歸屬於母公司業主淨利7.84億元，年增約28%，每股淨利1.52元。

(時報資訊)