香港股市8日開高走低，恒指8日開盤上漲逾百點，午盤後開始一路走跌。截至收盤，恒生指數跌5.9點或0.02％，收報28,781.38點，全日成交額達1,226.42億港元。國企指數跌0.17％，報10,729.52點；紅籌指數跌0.16％，報4,117.84點。

概念股表現方面，漲幅前三的為軍工、電池、汽車，分別漲9.95％、6.15％及3.53％。跌幅前三的為蘋果概念、體育用品及有色金屬，分別跌3.45％、2.68％及2.55％。

(工商 )