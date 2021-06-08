恒指收跌0.02％ 軍工、電池及汽車股漲幅居前 17:002021/06/08 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港股市8日開高走低，恒指8日開盤上漲逾百點，午盤後開始一路走跌。截至收盤，恒生指數跌5.9點或0.02％，收報28,781.38點，全日成交額達1,226.42億港元。國企指數跌0.17％，報10,729.52點；紅籌指數跌0.16％，報4,117.84點。 概念股表現方面，漲幅前三的為軍工、電池、汽車，分別漲9.95％、6.15％及3.53％。跌幅前三的為蘋果概念、體育用品及有色金屬，分別跌3.45％、2.68％及2.55％。 恒指午盤收跌0.35％ A股午後低點震盪 滬指收跌0.54％ (工商 ) #軍工 #電池 #漲幅 #恒指 #收跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 指數早盤衝高跳水 滬指跌0.51％ 11:592021/06/08 財經 《國際經濟》日4月實質薪資年增2.1％ 近11年最大漲幅 11:432021/06/08 財經 《商情》獲利回吐 紐約棉花轉跌 10:182021/06/08 財經 《商情》賣壓出籠 亞洲天膠全面回跌 10:012021/06/08 財經 《國際金融》汽車股催油門 歐股再創新高 09:442021/06/08 財經 《日股》藥廠漲權值跌 日經晨小黑 12:342021/06/08 財經 《鋼鐵股》聚亨5月營收年增近9成 Q2營運績看旺 12:172021/06/08 財經 逐洞賽︱證券分析師陳杰瑞 15:492021/06/08 財經 《美股掃瞄》美股消息面：獲利了結 國際油價失守逾2年高點 10:012021/06/08 財經 《半導體》應廣5月營收雙增3成 今年營運爆發可期 10:012021/06/08 財經 《鋼鐵股》5月營收年增逾9成 中鴻Q2拚更上層樓 10:182021/06/08 財經 財經熱門新聞 高端股價打開跌停直衝漲停 老師竟這樣說 - 財經 高端戲劇性漲停鎖死 分析師：背後有大咖砸10多億硬拉 - 財經 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 扯爆！28戶房貸疑用人頭戶 兆豐銀遭重罰1千萬 - 財經 餐飲收攤倒店潮 山雨欲來 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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