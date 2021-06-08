英業達(2356)公布5月營收353.37億元，月減7.48%、年減23.28%，其中NB出貨160萬台，和上月持平，目前NB缺料情況仍吃緊、交期拉長，預期第2季NB出貨季增由原來的高個位數，調降到低個位數；伺服器出貨則由原估季增雙位數，調降為季增高個位數。

英業達表示，目前訂單是好的，但因為大缺料的問題，所以導致沒辦法出貨。這波的缺料主要在IC類，例如電源IC等，到年底甚至到明年初都看不到緩解。

至於，當前的原物料成本上升，外界疑慮代工廠能否反映成本？英業達表示，今年以來已對代工價格有所反應，客戶大都能理解，但無法像品牌廠的漲幅這麼明顯，約是低個位數的增幅，希望降低成本對毛利率的影響。

因應疫情升溫，英業達自5月12日就啟動了WFH和廠區分流作業。目前英業達只有日前一位外部協力廠商，派駐在英業達的員工確診，且該協力廠商的員工在確診初期，就已讓接觸的同仁進行居家隔離，而工作環境也都有嚴格消毒，到目前為止一切狀況正常，接觸的員工都沒有異樣。

(時報資訊)