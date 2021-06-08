繼規範三項用水產品通路不得販售非省水標章型後，經濟部再公告「感應式水龍頭」列為第4個強制項目。自7月1日起，不管是實體商店還是線上商店，遭查獲販售未有省水標章者，處4萬元以上20萬元以下罰鍰，未改善得連續罰。

2016年《水利法》修正，經濟部可對11項已發放省水標章用水產品，強制要求無標章者不可販售，但考量產業衝擊，採逐步公告方式執行。

不過5年以來，只有馬桶、水龍頭、感應式小便斗3項列為強制標章項目，進度緩慢。

經濟部水利署終於近日再公告「感應式水龍頭」，自2021年7月1日起適用，屆時無法法取得省水標章使用許可者，線上與線下通路都不得販售。

水利署表示，感應式水龍頭多是在公共場所使用，主要分「按壓式」與「感應式」兩種，這些地方每日用水量也不少，管制後對節水有幫助。

其他還有「自閉式水龍頭」、「蓮蓬頭」、「免沖水小便器」、「兩段式沖水器」及「省水器材配件」等尚未列入。水利署先前原已把蓮蓬頭列為強制販售省水標章產品，但是因為蓮蓬頭通常連帶下面的水龍頭為一組販售，遭廠商反應有困難，最後放棄。

(中時 )