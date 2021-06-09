大陸國家統計局今(6／9)日公布2021年5月全國消費者物價指數(CPI)較去年同期上漲1.3％，漲幅比前月擴大0.4個百分點，主要是去年價格變動的翹尾影響擴大所致。

其中，食品價格由前月下降0.7％轉為上漲0.3％，影響CPI上漲約0.05個百分點。食品中，豬肉價格下降23.8％，降幅比前月擴大2.4個百分點；淡水魚價格上漲33.7％，漲幅擴大7.3個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲17.6％和9.2％，漲幅均有擴大。

5月非食品價格較去年同期上漲1.6％，漲幅比前月擴大0.3個百分點，影響CPI上漲約1.28個百分點。非食品中，交通通信價格上漲5.5％，漲幅擴大0.6個百分點，其中飛機票、汽油和柴油價格分別上漲32.3％、22.0％和24.2％；教育文化娛樂和居住價格分別上漲1.5％和0.7％，漲幅均有擴大。

(旺報 )