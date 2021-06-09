大陸外交部網站9日消息，瀾滄江─湄公河合作第六次外長會8日在重慶舉行，各國外長重申，瀾湄合作旨在深化6國睦鄰友好和務實合作，促進各國經濟社會發展，增進民眾福祉，縮小發展差距，助力東協共同體建設、推進南南合作和落實聯合國2030年可持續發展議程。各國外長重申協商一致、平等相待、相互協商和協調、自願參與、共建共用原則，尊重《聯合國憲章》、《東協憲章》和國際法，以及各成員國法律、法規和程序。

聲明概要：

一、讚賞6國攜手抗擊新冠肺炎疫情，同意繼續加強重要醫療物資、疫苗生產及技術轉移合作，用好瀾湄公共衛生專項資金，奪取抗疫鬥爭最終勝利。

二、一致認為加強瀾滄江─湄公河水資源治理、密切沿岸國家合作，對促進區域經濟社會可持續發展至關重要。穩步落實《瀾湄水資源合作5年行動計畫(2018─2022)》，在編制流域規畫、大壩安全、小流域綜合治理、能力建設、應急管理、涉水風險和影響評估等方面廣泛開展務實合作。

三、讚賞瀾湄生態環境合作取得的積極進展，加強清潔能源、可再生能源合作和經驗共用，攜手共促綠色和低碳轉型，提升應對氣候變化能力。同意加快實施《瀾湄環境合作戰略》和「綠色瀾湄計畫」。

四、強調6國應密切合作，打造環境友好和創新驅動的經濟增長模式，助力區域實現更好、更綠色和更智慧的疫後重建。

五、鼓勵森林資源經營與保護合作，加強珍貴樹種和野生動植物保護、推動林業合法貿易、森林生態恢復、研究、推動和發展社區林業產品、通過農林複合經營改善當地民生、邊境森林火災聯防等領域的交流合作。

六、注意到全球湄公河研究中心撰寫的《關於瀾湄流域經濟發展帶和「國際陸海貿易新通道」對接合作研究報告》和中方提出的對接建議與舉措，鼓勵6國相關部門探討各自建議和舉措，推動互聯互通、貿易投資、電子商務和產能合作，加快數位化轉型和科技創新，共建瀾湄流域經濟發展帶。

七、憶及《中國─東協航空運輸協定》，重申6國致力於加強交流溝通、深化航空領域合作。

八、重申瀾湄合作將堅持利民惠民，繼續鼓勵農業、減貧、農村發展、旅遊、體育、媒體、性別平等、婦女、青年、殘疾人事業等領域合作。

九、認識到資金對區域實現可持續發展的重要意義，歡迎中方宣布《2021年度瀾湄合作專項基金支援專案清單》。

十、重申加強多邊主義，支持合作共贏，共同應對挑戰，增進瀾湄國家福祉。承諾秉持開放包容原則，促進瀾湄合作與東協、三河流域機制、大湄公河次區域經濟合作、湄公河委員會等其他區域、次區域合作機制相互促進、協調發展。歡迎世界銀行、亞洲基礎設施投資銀行、亞洲開發銀行積極參與瀾湄合作，共同促進東協共同體建設和區域經濟一體化進程。

(中時 )