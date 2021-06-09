回顧2020年的小龍蝦產業就出現降溫，全年產業總產值3490.7億元（人民幣，下同），年減幅達15.06％。今年跌勢似乎未減，「5月25日，菜場裡的部分小龍蝦一斤還不到10元」在武漢從事小龍蝦批發生意多年的張勇（化名）不禁感嘆，「這回是最低價的」。

另一個更明顯的價跌例子是，盒馬集市2斤份的鮮活小龍蝦（4至6錢／隻）僅不到3個月時間，就從每斤39.95元跌到了12.45元，跌幅超過6成。

據《每日經濟新聞》引述中國水產養殖網主編蔡俊指出，大陸每年4月下半月開始，稻田蝦進入大量上市期。尤其5月以來，隨著氣溫慢慢升高，小龍蝦生長速度更快，規格提升速度加快，養殖戶賣蝦進入高峰期，導致蝦價持續下滑。

中國食品產業分析師朱丹蓬認為，經過過去5年的火爆發展，小龍蝦產業已經走過跑馬圈地和大躍進時期，目前進入平緩期，「這是與消費疲勞和審美疲勞有關」。

但即便小龍蝦的批發價格下滑，似乎也沒能讓多數消費者享受「小龍蝦自由」。武漢市民劉女士說，最近跟朋友約了一家品牌蝦店吃蝦，一盤小龍蝦要198元，甚至還有300多元一盤，這樣的價格沒有感受到小龍蝦變便宜。

(旺報 )