以往一棵能長1、200顆柑橘的果樹，今年因缺水剩不到10顆，果農內心憂愁不安。（立委賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

賴惠員服務團隊今天與農委會農糧署、台南農改場、台南市政府農業局、東山區公所、東山區農會人員會勘。（立委賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

每年3、4、5月為柑橘重要的開花結果期，但今年梅雨季遲到，果樹生長受到抑制，影響著果率。（立委賴惠員服務處提供／張毓翎台南傳真）

台南市東山、白河區山上有許多柑橘類果樹，正值果實發育期，果樹上卻出現枯葉、植株死亡等慘況。因旱情延續將近一年，以往一棵能長1、200顆柑橘的果樹，今年因缺水剩不到10顆，果農內心憂愁不安。立委賴惠員服務團隊日前接獲農民陳情，9日邀集農政單位到場勘查，農糧署表示部分地區確有顯現災損，並請地方盡速辦理災損勘查。

賴惠員服務團隊今天與農委會農糧署、台南農改場、台南市政府農業局、東山區公所、東山區農會人員，赴白河區關嶺里南寮及東山區高原里李子園，現勘柑橘結果狀況。

賴惠員指出，南寮椪柑、東山椪柑是台南代表性的農特產，今年雨水來得慢，加上旱情近日才有緩解趨勢，導致果樹生長不佳，後續將影響農民生計收入，自接獲農民陳情後馬上安排現勘，希望能啟動天然災害補助，協助農民不至於血本無歸。

果農何致周說，每年3、4、5月為柑橘重要的開花結果期，但今年梅雨季遲到，果樹生長受到抑制，影響著果率，剛才長出的柑橘，隔天太陽一升起，就馬上掉到地上；有些好不容易活下來的柑橘，後面也因缺水長不大。

何致周嘆道，柑橘依周徑大小分為21至30級，過去柑橘至少要27級以上才有利潤；若是21、23級，對農民而言就是「賠錢賣」，依今年果況情形，屆時秋天收成時，一定有很多級數較少的柑橘，農民損失慘重。

(中時 )