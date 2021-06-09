南韓大樓倒塌活埋巴士

《韓聯社》9日報導，南韓光州市發生一起大樓倒塌事件，且大樓直接傾覆在一旁路過的巴士上，將其活埋；目前已知造成9人死亡、8人重傷。

根據報導，事故發生於當地時間9日下午4時22分（台灣時間同日下午3時22分），這棟位於光州市東區鶴洞的5層樓大樓，原本正在進行拆除工程，結果不知為何突然倒塌。根據巴士後方車輛的行車紀錄器影片，整棟大樓在毫無預警下，突然朝道路方向倒塌，結果直接壓在路過的巴士上。

當地消防單位急忙趕赴現場進行救援。原本根據目擊者和倖存者的敘述，判斷該巴士內載有12名乘客，但在搜救時，總共在瓦礫中找到17名巴士乘客，其中9人死亡、8人重傷送醫急救。

在該大樓對面經營商店的梁益濟（Yang Ik-Je，音譯）表示，大樓倒塌時「連大地都在顫抖」，他跑到外面，卻因瓦礫撞擊地面導致粉塵瀰漫，什麼都看不到；在查看監視器影像後，發現大樓直接壓在路過的巴士上，讓他趕緊報警。

最初消防單位以為還有2輛小客車也被捲入事故，不過經一旁的監視器影像確認後，發現2輛小客車都幸運逃過一劫。雖然針對巴士乘客的搜救已於當地時間9日晚間8時15分（台灣時間同日晚間7時15分）結束，但消防單位仍在確認大樓殘骸中是否還有其他建築工人、路人等受困。

《韓聯社》指出，由於事故範圍廣、殘骸又重，恐難以迅速掌握具體受災情況。當地消防單位已展開調查，以確認大樓倒塌的原因。

(中時新聞網)