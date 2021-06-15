奧客真的沒有極限！上月17日，大陸深圳一名蔡姓男子到知名火鍋店「海底撈」用餐，豈料他吃著吃著，突然生氣的向店員反應食物有蟑螂，並質問「怎麼回事？」當場服務生立馬致歉，並表示這餐全額免錢，但蔡男卻不肯罷休，還大聲咆哮，要求海底撈還得賠償人民幣1000元（約新台幣4379元），否則他就要把事情鬧大、怒打電話客訴，最後店長為息事寧人便同意了。不過事後，店員查看監視器畫面認為事有蹊蹺，蟑螂疑似蔡男自己偷偷丟入的，於是趕緊報警，警方最後成功將其逮捕歸案。

根據綜合陸媒報導，上月17日，深圳蔡姓男子在海底撈吃鍋時，突然勃然大怒，質問店員食物裡怎麼有蟑螂，當場服務生除馬上道歉外，還表示這一餐全額免費，但蔡男不願罷休，繼續要求求店家賠償他人民幣1000元（約新台幣4379元），否則就要把場面搞得很難看，店長因此妥協，同意支付賠償金。

不過事後緊盯監視器畫面，店員驚覺事有蹊蹺，因為內容顯示，蔡男用餐時行為舉止怪異，感覺內心忐忑不安、四處張望，而且有一個「黑色不明異物」從他的手中掉落桌面，蔡男當場便以手機遮擋，接著連同青菜一併入鍋，這一連串詭異行為，引來店家強烈懷疑蔡男自導自演，企圖敲詐賠償金，於是緊急報警。

果不其然，蔡男落網後坦承自己當日用餐前，到草地翻找出一隻死蟑螂，並藏於口袋，接著等吃飽喝足後將小強順勢丟到鍋中，因為過去也從事餐飲業的他深知，若客人在食物裡發現昆蟲等異物，店家不僅那一餐會認賠，通常願意支付賠償金。更扯的是，蔡男當晚還食髓知味，到另一間海底撈以相同手法敲詐人民幣800元（約新台幣3503元），2次共得手1800元（約新台幣7882元），所幸最後被店家識破，成功將其法律制裁。

★中時新聞網提醒您：不良行為，請勿模仿！

防詐騙專線︰165

報案專線︰110