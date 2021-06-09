繼福斯汽車之後，汽車業的排氣造假醜聞再添一樁，法國檢調單位8日指控，2017年對雷諾汽車（Renault）展開調查後，發現雷諾在柴油車廢氣排放數據上涉嫌詐欺。雷諾周二否認指控，聲稱雷諾出廠的汽車，並未配備可在排氣數據上舞弊的軟體。雷諾表示，該公司須支付2,000萬歐元保釋金，提供6,000萬歐元銀行保證金作為損害賠償之用。

(工商 )