福斯翻版 雷諾汽車被控排氣數據舞弊 22:122021/06/09 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼福斯汽車之後，汽車業的排氣造假醜聞再添一樁，法國檢調單位8日指控，2017年對雷諾汽車（Renault）展開調查後，發現雷諾在柴油車廢氣排放數據上涉嫌詐欺。雷諾周二否認指控，聲稱雷諾出廠的汽車，並未配備可在排氣數據上舞弊的軟體。雷諾表示，該公司須支付2,000萬歐元保釋金，提供6,000萬歐元銀行保證金作為損害賠償之用。 廣州科學防控 精準隔離普篩併行 藍委勤追疫苗到貨進度 陳時中自曝「睡到一半常被數目嚇醒」 (工商 ) #雷諾 #排氣 #數據 #雷諾汽車 #萬歐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》特斯拉5月中國銷量反彈 元氣尚未完全恢復 16:492021/06/09 財經 810萬就業人口被排除在疫苗施打順序外 藍委嘆：政府不重視他們 11:482021/06/09 政治 《國際產業》樂金能源申請IPO 規模估創南韓紀錄 17:402021/06/09 財經 《國際經濟》美4月職缺數飆升 再創歷史新高 12:172021/06/09 財經 人行加強金融數據監測 04:102021/06/09 全球財經 《電子零件》車用＋工業儲能 系統電H2樂觀 09:102021/06/08 財經 5月表現開紅盤 我對美、歐、東協出口值 創新高 04:102021/06/09 財經要聞 《國際金融》汽車股催油門 歐股再創新高 09:442021/06/08 財經 《國際金融》旅遊、房地產股上拱 歐股再創新高峰 10:012021/06/09 財經 《國際產業》雷諾汽車遭控操弄排放測試 14:162021/06/09 財經 Uber白牌車 公路總局只可罰司機 04:102021/06/09 社會新聞 財經熱門新聞 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 5月CPI指數公布在即 美股早盤呈平盤附近整理 - 財經 即將公布解盲結果！高端明天暫停交易 盤後召開記者會 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。