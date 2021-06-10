台中火力發電廠起火 民眾憂影響供電 台電回應了 09:302021/06/10 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中火力發電廠煤倉竄大火，濃煙遮蔽港區景況駭人。(翻攝臉書爆料公社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台電台中電廠10日傳出黑煙，數公里外的民眾都說清晰可見，更擔憂會影響供電。 台電說，早上台中電廠輸煤轉運塔上午7時3分傳出火警，電廠7時9分通報消防隊，目前消防隊已進廠搶救，初步了解並未造成人員受傷。 台電指出，該轉運塔主要負責將卸煤碼頭燃煤運送至廠內煤場存放，屬於前端運送，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。 台南大停電！後甲變電所深夜故障 逾6萬戶沒電 疫情緊繃 慢性精神病患別停藥！長效針劑助穩定病情 (工商 ) #台電 #轉運 #供電 #台中電廠 #電廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美佛州通過劍指中國法案！陸專家指鞏固選舉基本盤 10:432021/06/09 兩岸 南韓將台列入旅遊泡泡 陳時中回應了 14:352021/06/09 生活 高端家族淘金術／創20跌停板不影響事業起飛 電子起家再跨生技地產 07:202021/06/09 財經 防疫宅在家「不怕悶壞了」 李明川、美女安妮教你絕讚撇步 21:162021/06/09 娛樂 為民請命 盧秀燕盼特殊性職業優先施打疫苗 16:592021/06/09 生活 街邊店哀號苦撐自救 04:102021/06/09 時尚消費 疫苗風波 沈富雄：陳時中做這件事就GG了 22:382021/06/09 政治 張亞中》林濁水怎麼也陳時中化了 10:012021/06/09 海納百川 女兒探病「隔窗傳愛」 癌末母：開心到快跳起來 22:102021/06/09 生活 陳時中不認3＋11是破口 八卦版怨氣大噴發 17:352021/06/09 政治 祖孫三代台北參加告別式 3人都染疫 04:102021/06/09 地方新聞 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 男大生買高端賠光畢生積蓄 慘被主力這招整死 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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