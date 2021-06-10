台電台中電廠10日傳出黑煙，數公里外的民眾都說清晰可見，更擔憂會影響供電。

台電說，早上台中電廠輸煤轉運塔上午7時3分傳出火警，電廠7時9分通報消防隊，目前消防隊已進廠搶救，初步了解並未造成人員受傷。

台電指出，該轉運塔主要負責將卸煤碼頭燃煤運送至廠內煤場存放，屬於前端運送，目前電廠煤場燃煤庫存量仍充足，各機組均正常運轉，供電狀況不受影響。

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(工商 )

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