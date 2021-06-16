立榮航空、華信航空，以及遠東航空因聚會時，聯合協議國內線機票價格，公平會16日以違反聯合行為，分別對立榮、華信與遠東航空處以160萬元、95萬元以及85萬元，總計共罰340萬元。

公平會指出，雖然飛機票價比起其他交通運輸工具高，但因為速度快，經常是民眾往來澎湖、金門等離島以及台東的不二選擇。2019年，立榮、華信及遠東航空卻兩度透過同業見面的機會，討論並達成「2019年4月起維持票價」及「2019年第3季團體機票不要低於去年」的共識。

公平會表示，雖然3家業者都稱這只是隨口允諾或是附和，實際票價仍然會依照市場供需決定，但經過調查發現，參與會面的航空公司代表，都是負責票價擬訂或是決策的人員，即使僅僅只是對於票價討論的「同意」或是「附和」行為，都足以使2019年國內機票價格，朝向「避免降價」或是「維持」的方向研擬，進而造成國內航空業者都維持票價、不降價的共同行為。

公平會指出，在2019年三家航空公司的「台北、台中、高雄至澎湖」、「台北、台中、高雄至金門」，以及「台北至台東」等7條航線中，都是由立榮、華信以及遠東航空，或其中2家航空公司經營，也就是這3家航空公司在國內7條航線之市占率加總為100％。而這3家航空公司對於機票價格進行討論，並達成共識的行為，使消費者無法再透過事業間的競爭行為，取得更加優惠的價格。

公平會因此認定，這3家航空公司的合意行為，已足以影響這些航線的市場供需功能，違反公平交易法有關聯合行為之禁制規定。

公平會最後提醒，雖然同業之間常因為業務上需要，而有見面或是聚餐的機會，然而在聚會中談論公司價格規劃，或是共同議定產業未來的經營方針，即可能涉及公平法的聯合行為規定。因此，同業見面聚會酒酣耳熱之際，仍要多加注意分際，以免誤踩紅線。