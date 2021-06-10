日本大阪地下鐵公司營運的御堂筋線，今天一早在梅田站發生電車擦撞月台邊設置的橡膠製品，造成難波站到新大阪站間停駛逾5小時，大量通勤通學旅客群聚站內等待復駛。

御堂筋線是縱貫大阪市區的南北向交通大動脈，是大阪搭乘人數最多的重要路線之一。

日本放送協會（NHK）報導，大阪地下鐵公司（正式名稱為大阪市高速電氣軌道公司）表示，今天上午不到6時，一列要離開梅田站前往「千里中央」的電車，擦撞到設置在月台邊的橡膠製品。

電車駕駛感覺到擦撞造成的搖晃後緊急停車，當時車上約130名乘客都沒有受傷；相關人員前往現場移除橡膠製品等作業，讓御堂筋線難波站到新大阪站間停駛逾5小時。

整個維修作業在今天上午11時後結束，電車恢復行駛，但在這5個多小時內，大量通勤及通學旅客都群聚在梅田站及新大阪站等站內等待，現場相當擁擠。

這個跟電車擦撞的橡膠製品長度約270公分、寬度約3公分，原本是用來縮減電車靠站時跟月台間產生的過大空隙，希望提高搭乘安全性；今天發生擦撞的地點，是今天凌晨才剛安裝橡膠製品。

相同的橡膠製品也被設置在38個車站月台邊，但至今除了上午這起擦撞事故外，都未傳出有任何問題。大阪地下鐵將調查這次發生擦撞的原因。

(中央社)