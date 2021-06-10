賴姓警員接種疫苗後，突暈倒癱軟在地。（陳彩玲攝）

基隆市警察局10日下午2點多有1名蔡姓警員接種疫苗後，突暈倒癱軟在地，一旁醫護人員嚇得打119報案，所幸蔡員3分鐘後恢復意識，目前並無大礙，詳細狀況仍待釐清。

據了解，今天醫護人員前往市警局1樓會議室為員警施打疫苗，走廊上有數十名人員排隊等待，約莫下午2點時，1名蔡姓員警注射疫苗後，隨即暈倒在地，嚇壞所有醫護人員，所幸3分鐘後，蔡員恢復意識，並自行走出會議室。

知情人士透露，蔡員以前施打疫苗也曾有暈倒狀況，但詳細原因仍待釐清。

(中時 )