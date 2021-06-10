基隆市警察局10日下午2點多有1名蔡姓警員接種疫苗後，突暈倒癱軟在地，一旁醫護人員嚇得打119報案，所幸蔡員3分鐘後恢復意識，目前並無大礙，詳細狀況仍待釐清。
據了解，今天醫護人員前往市警局1樓會議室為員警施打疫苗，走廊上有數十名人員排隊等待，約莫下午2點時，1名蔡姓員警注射疫苗後，隨即暈倒在地，嚇壞所有醫護人員，所幸3分鐘後，蔡員恢復意識，並自行走出會議室。
知情人士透露，蔡員以前施打疫苗也曾有暈倒狀況，但詳細原因仍待釐清。
(中時 )
基隆市警察局10日下午2點多有1名蔡姓警員接種疫苗後，突暈倒癱軟在地，一旁醫護人員嚇得打119報案，所幸蔡員3分鐘後恢復意識，目前並無大礙，詳細狀況仍待釐清。
據了解，今天醫護人員前往市警局1樓會議室為員警施打疫苗，走廊上有數十名人員排隊等待，約莫下午2點時，1名蔡姓員警注射疫苗後，隨即暈倒在地，嚇壞所有醫護人員，所幸3分鐘後，蔡員恢復意識，並自行走出會議室。
知情人士透露，蔡員以前施打疫苗也曾有暈倒狀況，但詳細原因仍待釐清。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。