移民署10日表示，考量疫情嚴峻，全國疫情警戒第三級延長至6月28日，基於防疫優先，減少人流移動，針對在台停居留即將到期的外來人口，計約1萬6000餘人，實施暫緩臨櫃辦理延期措施，上列對象可待疫情舒緩後再行補辦。

移民署指出，為減少相互接觸流動，兼顧外來人口安全及權益保障，對於居留效期即將到期者，實施自動延長居留期間30日之措施，不限次數，實施期間至疫情警戒標準降為第二級之日起30日止。

解除後，欲辦延期的外國人屆時再前往服務站辦理，另對於外來人口的停留效期即將到期，以及原經移民署許可延長離台者，也可暫時不用到服務站辦理相關手續，等到疫情警戒標準降至第二級的隔天起10日以內，符合延期資格者再備妥相關文件補辦即可。

移民署進一步表示，為簡化民眾申辦手續，不符合申請延期停留及離臺規定的外來人口，在疫情警戒標準降為第二級的隔天起10日以內，也可直接到機場，辦理相關手續後即可離境，該段期間都不算逾期居留或停留，也不必到服務站辦手續。

此外，近期苗栗縣電子廠移工爆發群聚染疫，移民署呼籲，為有效防範，請雇主及外籍移工們配合相關防疫作為，移工如果有身體不適，或與曾與確診個案接觸之情況，請儘速就醫快篩，端午連假將至，請外來人口減少跨區移動，暫緩辦理聚會減少外出，共同做好防疫工作。

(中時 )