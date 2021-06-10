針對媒體報導「新竹空軍醫院疑涉私打疫苗」乙節，國防部今(10)日表示，國軍桃園總醫院新竹分院院長對未遵相關疫苗接種規定，致遭外界質疑，已自承思慮未周，除向各界表達歉意外，亦主動向本部提出自請處分。

國防部指出，自疫情爆發以來，國軍醫護人員全力投入防疫工作，協助快篩站及專責病房開設，並支援地方政府醫療照護任務；對於本案造成外界議論，國防部深表歉意，將檢討人員疏責，並即刻調整新竹分院院長職務。

(中時 )