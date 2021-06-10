新冠肺炎疫情拉高到三級警戒，不止民眾急著買防疫保單，據保險局10日公布統計，到5月底止，企業投保防疫保單件數達1萬125件，比去年底增加9,089件，主要是用保單來彌補企業若因疫情停工的損失，到目前為止，已有172件理賠案，理賠金額696萬元。

另外，證期局亦表示，目前上市櫃公司仍是依循5月20日的函令，即6月底前不得舉行股東會，一律延到7、8月舉行，且舉行時要遵循中央疫情指揮中心及各地方政府的防疫規定，證期局副局長郭佳君說：「若各地方政府要求股東會舉行時，室內不得超過5或10人，各公司也必須遵守。」

也就是上市櫃公司可能要找很多個小房間，分區同步視訊連線舉行，才可能符合防疫要求，但郭佳君亦表示，疫情每天都千變萬化，在如此嚴峻時期，每單位都要能彈性因應，希望保留一定的空間，所以股東會是否可能再延期、何時能改線上股東會，目前仍要看疫情發展及集保公司的規劃情況。

在個人投保的防疫保單上，保險局表示，目前有13家產險公司共推出34張保單，到6月9日為止，已承保612萬3,384件，理賠件數為2,311件，其中疫苗接種保單，則有富邦產險、安達產險、兆豐產險及和泰產險四家推出，總承保件數約46萬件，總保費收入約1.33億元。

先前最熱賣的防疫神單，即臺灣產物法定傳染病防疫費用保險，到6月9日已核保出單件數約340萬件，保費收入約16.23億元。理賠件數則達1,680件，理賠金額約1.62億元。

而企業投保的疫情營業中斷險，保險局表示，各產險公司承保範圍各不同，大多是承保被保險企業的負責人或受僱人因罹患法定傳染病，或因與罹患傳染病者接觸，其辦公處所遭政府命令全部或部分關閉使用，導致被保險人停業的損失，今年投保件數也大幅增加。

(工商 )