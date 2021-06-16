防疫不能因節慶出現破口！竹山鎮公所配合中央大力宣導節日不外出奏效，但因傳統習俗仍免不了，端午節過後第一個上班日，公所開始再次全鎮消毒，希望透過強化，落實防疫。竹山鎮長陳東睦說，公所希望在防疫期間能努力營造相對安全的空間給大家；呼籲大家，口罩戴好戴滿、勤洗手，保護他人也保護自己。

竹山鎮公所指出，公縮從市區開始，針對雲林里、中山里、竹山里等靠近鬧區的里別，公所先行消毒，再往住宅區如延祥、延和里、延平里等，最後再往山區如延山、大鞍、田子等，預計這一星期竹山鎮28里都會進行一次全面消毒，要讓竹山的防護網不發生漏洞。

衛生局今天起，進行75歲以上長者施打疫苗作業，有鑑於衛生局人員工作吃緊，公所也協助防疫人員加入幫忙的行列，幫忙周邊動線幫忙以及填寫資料等工作，希望能讓長者都能快速、順利打到疫苗。

陳東睦強調，上週在竹山市區菸葉館、沙東宮、以及社寮武德宮都有設置篩檢站，總共篩檢300多位結果全數陰性，也讓民眾能安心點；防疫工作不能因此就鬆懈，還是要保持一定的機警度；呼籲大家，口罩戴好戴滿、勤洗手，保護他人也保護自己。