駐美代表處政治組組長趙怡翔本週卸下公職告別華府。過去一年台灣口罩外交獲得國際肯定，趙怡翔在其中扮演居間穿針引線的角色，協助台美在疫情上的合作。

美國聯邦參議員達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan）、昆斯（Christopher Andrew Coons）日前旋風訪台，宣布美國將捐贈台灣75萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。蘇利文當時表示，疫情之初，台灣提供美國逾1000萬片口罩，此行宣布援台疫苗，就是來自美國的愛與回報。

很多人不知道的是，台灣備受國際肯定的口罩外交，趙怡翔也曾在其中扮演角色，包括跟白宮國安會官員直接通話。

據了解，去年疫情爆發之初，美國政府對台灣防疫經驗很感興趣，白宮國安會官員提出希望獲得台灣在口罩防疫績效的更多相關資料，並探詢口罩送往美國的可能。之後政府高層跟時任美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）進行視訊會議，促成後來的口罩外交。

趙怡翔透過臉書表示，很榮幸這兩年半來，能協調對美政治工作，達到具體進展。他也特別感謝外交部同事、美方對口及所有好朋友給予的支持與祝福，未來他也會持續努力在國際平台上為台灣發聲。

細數過去幾年，趙怡翔表示，從總統蔡英文過境、北美事務協調委員會更名、高層交流，到美國閣員訪台等均展現台美關係穩健成長。美國民主黨政府當選後，更看到拜登團隊邀請駐美代表蕭美琴出席就職典禮、派遣親信訪台，並在近期宣布捐贈疫苗給台灣及貿易進程。美國對台灣的支持已成為主流共識，相信未來會看到更多正面發展。

他也透露，到華府最盼望改善的就是台美交往準則。在川普與拜登政府共同支持下，這份原是限制性的文件成為鼓勵性文件，強調美國應全面提升與台灣交流。而在美國的對台交往準則在今年4月獲得調整後，他在國務院的對口邀請他和同事前往國務院開會，讓他成為新交往準則後首位進入國務院的台灣政府官員。

對於媒體報導他將投入選舉，趙怡翔說，「還沒往這個方面做任何具體規劃」。現階段他將以在美國累積的經驗，多在國際平台上為台灣發聲。現在台灣面臨嚴重疫情，更彰顯國際工作的重要性，與友台國家共同克服疫情難關，這將是他下一階段的優先工作。

(中央社)