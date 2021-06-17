新北市警局今年共6人榮獲模範警察，分別為永和分局偵查隊偵查佐陳怡瑞、刑事鑑識中心警務正黃富成、新店分局民防組組長張嘉銘、海山分局文聖派出所巡佐林俊男、板橋分局偵查隊偵查佐林淵照以及中和分局南勢派出所警員黃耀質，其中，陳怡瑞更從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，榮獲全國僅28位模範警察的殊榮。

陳怡瑞偵辦多起毒品、暴力組織及詐欺集團犯罪等案件，對於打擊犯罪不遺餘力，去年陳員處理吸食毒品死亡案件，事後不斷向上溯源、長期跟監與監聽，終於破獲新北市一處製毒工廠，總共查獲9百多包、總重5千多公克的毒品咖啡包、混合毒品原料1000多公克以及混合毒品用粉末200多公斤，阻止大量毒品流入市面、殘害人民身心健康，陳員辦案能力強、洞察力佳，獲選全國模範警察實至名歸。

受疫情影響，今年無法公開表揚，新北市警察局長黃宗仁為表達對模範警察誠摯的感謝之意，今天特邀請全國模範警察陳怡瑞至局長室表揚，另請3位副局長、主任秘書及督察長分別前往本局刑事鑑識中心、海山分局、新店分局、中和分局以及板橋分局，頒發黃富成等5位模範警察獎座，表揚各位模範警察並感謝對警察工作的付出與奉獻。

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