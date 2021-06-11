歐股周四觸及新高。歐洲央行(ECB)上調復甦展望，並承諾維持充足的刺激措施，推升了市場情緒；惟旅遊股在最近一輪的上漲之後，周四下跌。

周四泛歐Stoxx 600指數雖然僅收漲0.12點或0.03%，為454.56點，然而連五漲，收盤再創新高；也創下盤中455.76點的新高。規模較小的歐元區股市指數則下跌0.1%。

歐洲央行行長拉加德(Lagarde)表示，官員同意在下一季以比今年首幾個月「明顯更快的速度」，進一步進行緊急購買資產行動；但拉加德未透露更多細節。

ECB預計，2021年歐元區經濟成長率將達4.6%，高於三月份時的4%預期。ECB還上調了通膨預期，預計今年物價上漲1.9%，符合於目標，但高於上一次的增加1.2%的預期。

荷蘭ING全球主管Carsten Brzeski認為，歐洲央行主要任務是避免任何縮減量化寬鬆的言論，不損害經濟復甦或讓公債殖利率過早飆高。

銀行股上漲0.4%；科技股上漲0.9%。

全球的數據顯示，隨著經濟從新冠疫情中復甦，通膨壓力正在累積，尤其在大宗商品領域。

旅遊休閒股跌1.2%；此前該類股因對經濟重啟的樂觀寄望，出現一波的上漲。

汽車股連續第三天下跌。福斯集團跌0.4%；福斯稱第三季半導體供應問題將獲得緩解，但預計長期而言，供應瓶頸仍將持續。

法國數位音樂公司Peive在周四上市首日下跌17.8%。該公司主要業務為透過與Spotify和蘋果的音樂平台，協助音樂的發行。

英國電信漲6.6%，提振了英國股市。美國公司Altice表示，已購入該英國最大寬頻和行動營運商12.1%的股份。

(時報資訊)