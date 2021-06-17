在美聯準會議公布結論前夕，歐股周三續收漲在歷史新高。市場預期美聯準會可能會提出刺激計畫的退場步驟。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲1.05點或0.23%，為459.86點，連續第九個交易日的上漲，亦為近3年半來最長的連漲紀錄。

投資人押注消費需求和工業產出的增加，讓旅遊休閒股、公用事業股、化工股表現最為優異。

銀行股下跌0.9%。西班牙監管單位對政府支援的新冠貸款展開調查，Sabadell銀行、Santander銀行和Caixabank銀行下跌。

西班牙股市表現落後歐洲同業，收跌0.3%。

泛歐STOXX 600指數已經連五周的周線上漲；但是近期的通膨擔憂引發人們對全球貨幣政策提早收緊的擔憂。

旅遊休閒股在前一日大跌後，周三收漲1.3%；公用事業股上漲1%。

儘管數據顯示，英國五月通膨率高過英國央行的2%目標，英國FTSE指數仍上漲0.2%。

企業軟體巨擘思愛普跌1.2%，拖累德國DAX指數。此前思愛普美國同業甲骨文公布令人失望的財測。

西班牙太陽能開發商Solarpack大漲43%。該公司披露，瑞典基金EQT提出8.81億歐元的收購價。

EQT股價跌1.2%。