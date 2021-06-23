在網路業者Naver與Kakao帶領下，23日韓股走高，KOSPI收3,276.19點，上漲12.31點或0.38%。同時，韓元走貶，韓國公債殖利率也下降。

受美國同業看好未來營運下，韓國網路雙雄中Naver飆漲8.31%，Kakao也大漲6.6%。同時，三星電子與SK海力士分別上漲0.13%與1.64%。

外資小賣81億韓元，約712萬韓元。

在美國時間22日的國會聽證會上，美聯準會主席鮑爾重申，聯準會希望看到就業市場普遍出現復甦，而不是因為擔心通膨就馬上開始升息。

Daishin證券認為，美國聯準會一番話表示升息不會那麼快，網路雙雄Naver與Kakao，Celltrion製藥與Samsung Biologics藥廠拉抬韓股，但弱勢韓元下，無法吸引外資。

一美元可兌換1,137.7韓元，韓元貶0.51%。

韓國10年期公債殖利率，下跌0.9個基本點至2.041%。