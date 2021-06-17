大陸鞍鋼公告7月份產品價格政策，基本下調人民幣200元，為今年首度降價引發關注，但中鋼(2002)認為，中國經濟面仍向上，加上鐵礦砂國際原料居高，鋼鐵業後市仍看好，應該只是鞍鋼短期的調節動作。中鋼7月盤價則是開平。中鋼今早股價尚穩，中鋼集團股性最活潑的中鴻(2014)股價再度震盪上攻。

中國大廠鞍鋼開出的7月內銷盤價，除電磁鋼片產品維持平盤外，包括熱軋、酸洗板、冷軋、鍍鋅等多項鋼材都呈現跌價，每公噸跌約人民幣200元，為今年來首度傳出跌價。

中鋼則在寶鋼與河靜鋼廠接連開平盤後，7月也以平盤開出，中止近12個月的上漲格局。近期中國鋼市波動加劇，鋼價起伏大，使得台灣鋼鐵業者對於鞍鋼開出跌盤，十分關注中國鋼價是否要走下坡。中鋼對於鞍鋼7月開跌盤，認為無需太擔心，因為中國經濟面仍處於向上的走勢，鞍鋼開跌應為其短期的調節動作，不需要過度擔心。

中鋼本周開出7月單月盤為平盤，終結連12個月上漲，第三季盤價則是續漲4.1%；中鋼表示國際鋼市持續火熱，鋼價續揚。中鋼今早股價震盪回到平盤之上，中鴻、新光鋼(2031)等指標股同步震盪上漲。

中鋼考量疫情影響，以及協助穩定物價等因素，決議7月份月盤產品以平盤開出，終結連12個月漲勢；第三季季盤產品隨國際鋼價呈現補漲，此次全產品平均調幅4.1%。

中鋼表示，歐美鋼市持續火熱，美國熱軋價格已突破每公噸1800美元大關，歐洲上探1400美元。在亞洲鋼市方面，中國大陸深層介入管控黑色系商品投機行為，導致鐵礦砂、鋼材價格短期波動，惟受惠新基建陸續展開，鋼鐵期、現貨價格已快速回升。中國大陸整體經濟仍處上行趨勢，建築、家電、汽車等需求不斷釋出，鋼市展望持續看好。