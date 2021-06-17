台灣指數公司17日公布「台灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」2021年成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動自6月17日盤後生效。

成分股納入伸興、國巨、台積電、永豐金、緯創、尖點、台虹等7檔，成分股也同時刪除台達電、華碩、美律、國泰金、神基、聯詠、合庫金等7檔。