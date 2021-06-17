聯準會提高通膨預測，並提前這場大流行病爆發以來首度升息的時間表，周三美股三大指數全面收黑。

聯準會在周三會後宣布其基準利率維持於近零水準不變，每月1200億美元的購債規模亦維持不變，以利持續推動經濟復甦。

但根據聯準會的利率預測，該央行可能提前一年，於2023年開始升息。聲明指出，聯準會18名決策委員中有11名預期2023年將至少升息兩次，調幅各為25個基點。

聯準會並表示美國經濟前景改善，預計今年經濟成長率可望達到7%。

周三收盤，道瓊工業平均指數下跌265.66點或0.77%，為34,033.67點。在聯準會發布聲明後，盤中一度下挫382點。

標普500指數收跌0.54%，為4,223.70點，盤中劇烈震盪，最低一度下挫1%，11大類股全面走跌。公用事業和必需消費品類股均下跌約1.5%，為大盤帶來最大的拖累。

那斯達克綜合指數收跌0.24%，為14,039.68點，盤中一度重挫1.2%。

聯準會預告可能提前升息，Aberdeen Standard Investments副首席經濟學家James McCann表示，這不是市場預見的，聯準會現在發出利率需要更早且更快升高的信號，這樣的立場變化與聯準會近來一再重申通膨飆升是暫時現象的說法有些出入。

法國巴黎銀行首席美國經濟學家Daniel Ahn表示，到2023年升息兩次的點陣圖比預期更為鷹派，而市場也對此做出反應。

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)在會後的記者會上表示，對於詳述該央行升息預測的點陣圖「應抱持高度保留態度」，以及利率升高是很久以後的事，受此談話影響，美股主要指數從當日低點反彈。

聯準會並未表示何時將開始削減其激進的購債計畫，亦為美股帶來提振。隨著美國經濟持續從疫情中復甦，聯準會仍一直在進行每月購買1200億美元債券的量化寬鬆計畫。

鮑爾表示，聯準會在宣布將開始縮減資產購買規模之前，會「預先通知」。

鮑爾表示，各位可以將我們這次的會議視為一次「討論該討論什麼」的會議。在接下來的那些會議中，決策委員會將繼續評估經濟邁向目標的進展。正如我們所說，我們將在宣布任何改變購債計畫的決定之前，提前發出通知。

聯準會亦將2021年的總體通膨預期調升至3.4%，較其3月份的預測高出整整一個百分點，但會後聲明仍然重申通膨壓力是「暫時的」(transitory)。

此前於周二公布的數據顯示美國通膨正持續升溫，5月生產者物價年漲幅創下近11年來新高。

鮑爾表示，在經濟復甦之際，通膨可能比聯準會所預期的更熱。隨著經濟持續解封，需求的變化可能非常大而迅速，供應瓶頸、招聘困難和其他限制因素，都可能使供應面調整的速度持續受限，進而提高通膨比我們所預期的更高、更持久的可能性。

重啟經濟概念股為大盤帶來一些支撐。獲Wolfe Research調升評級之後，皇家加勒比(Royal Caribbean)上漲近2%，挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)漲近3%。聯合航空和美國航空亦走高。