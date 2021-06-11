美國嬌生集團（Johnson & Johnson）今天表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）已核准嬌生產製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗保存期限從現行3個月延長至4個半月。

嬌生的COVID-19疫苗為單劑型，能以一般冷藏溫度儲存，然而目前可能有數以百萬計嬌生疫苗因即將過期而要被丟棄。

嬌生就美國食品暨藥物管理局核准一事發布聲明表示：「這項決定是依據進行中的穩定性評估研究數據而做成」。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，已有2100萬劑嬌生疫苗分配至全美各地，但僅施打了1100萬劑。

俄亥俄州州長狄懷恩（Mike DeWine）本週警告，州內20萬劑疫苗將在6月23日前到期。

美國食藥管理局今年2月批准嬌生申請的疫苗緊急使用授權，但部分民眾接種後出現罕見血栓症狀，當局一度建議暫停施打。美國疾管中心4月建議恢復施打，稱好處大於可能出現的罕見嚴重血栓風險，但須加註警語。

嬌生疫苗使用腺病毒載體技術，預防COVID-19症狀的效果雖不如採用傳訊核醣核酸（mRNA）技術的輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）疫苗，但在一項大型試驗中，仍發現嬌生疫苗預防重症的效力達85%。

(中央社)