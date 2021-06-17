世界衛生組織（WHO）官員周三表示，最早在印度發現的Delta新冠變種病毒現在已擴散到全球80多個國家，且隨著它在全球傳播，該變種病毒仍持續變異。

Delta變種病毒現在占美國所有新病例約10%，較上周的6%增加。研究顯示，該變異株比其他變種的傳染力更強。

世衛組織官員表示，一些報告發現Delta變種病毒會引發更嚴重的症狀，但仍需要更多研究來證實這些研究結果。

世衛組織亦在追蹤近來有關Delta+變種病毒的報告。其Covid-19技術小組負責人Maria Van Kerkhove表示，這表示又出現了一個新的突變。

英國最近發現Delta變種病毒已經成為當地主要感染的病毒株，而非去年秋天在英國本地首次發現的Alpha變種病毒。Delta變種病毒現在佔英國新病例六成以上。由於Delta病毒導致英國近來確診數激增，該國在本周稍早前已經將全面解封日期從原訂的6月21日延後至7月19日。

白宮首席醫療顧問佛奇博士（Dr. Anthony Fauci）上周提出警告表示:「我們不能讓這種情況在美國發生，他呼籲必須讓更多人接種疫苗，尤其是年輕人」。

美國疾病管控和預防中心（CDC）周二將Delta病毒列為「令人擔憂的變種」。世衛組織早在5月初就已經這麼做。

世衛組織周二在其關注的新冠變種病毒清單上新增另一個突變株，即Lambda病毒。現在該組織正在監測50多種不同的新冠變種病毒，但並非所有變異株都足以構成公衛威脅而列入其正式觀察名單。

Van Kerkhove表示，Lambda變種的棘蛋白出現多個突變，可能影響其傳染力，但仍需要更多研究才能充分了解這些突變。包括智利、秘魯、厄瓜多和阿根廷等南美洲國家的科學家都已經發現Lambda變種病毒。