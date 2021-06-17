美國聯邦準備理事會今天結束因應疫情的貨幣政策會議，決策官員討論如何終止危機時代的債券收購，並稱15個月的緊急公衛狀態對美國商務不再是主要限制，預料將加速升息時程。

路透社報導，美國中央銀行聯準會（Fed）官員示意整體政策轉變可能較預期來得快，估計首次調升利率的時間將從2024年提前至2023年。

18名聯準會決策官員中，有13人預料借款成本將自2023年起提高，11人估計將兩度升息1碼（0.25個百分點）。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）公布最新決策聲明和經濟預測後告訴記者，會中也初步討論何時縮減聯準會每月1200億美元的債券收購。

總之，鮑爾的言論和聯準會的新政策聲明都展現了對美國經濟復甦上軌道的強烈信心，即使尚未完全擺脫2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

聯準會在新政策聲明中，捨棄長期以來的用語，不再稱這次健康危機「持續（對經濟）造成壓力」，而是改稱，接種疫苗的行動「將持續減輕（疫情）效應」。

紐約州和加州昨天已取消大部分防疫限制措施。鮑爾在2天會議結束後的記者會中說：「看到經濟重新啟動、看到人們重回原有生活，真是太好了。誰不想看到如此景象？」不過他表示，聯準會官員並不急於宣稱徹底戰勝病毒。

聯準會目前預估，美國今年經濟將成長7%。

鮑爾說：「達到這樣的成長條件，主要將顯示復甦力道強勁，且不再需要維持利率接近零的水準。」