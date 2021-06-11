隨新冠疫苗擴大施打，歐美國家景氣轉趨明朗，海外市場消費力道增強與環保意識抬頭，助攻台灣MIT車輛出口。財政部近日發布統計通報指出，累計今年前五月我國車輛貨品出口規模回升至53.2億美元，年增41.2％，全年出口規模可望再創新猷。

近年來隨車輛製造產業結構調整、中美貿易戰與疫情等因素交互影響，我國車輛相關貨品出口總規模陷入瓶頸，自2014年創下104.1億美元高點後，近六年出口值均在百億美元上下振盪。

小客車及車輛零件自2015年起需求走弱，出口多呈衰退；非動力腳踏車因近年全球經濟放緩及共享單車熱潮，出口遭受衝擊。

不過，電動腳踏車隨環保意識抬頭及中美貿易戰轉單效應，出口值一路攀升，今年前五月出口5.5億美元更超越非動力腳踏車，為歷年同期新高，（機器）腳踏車零件則一向具有外銷優勢，腳踏車及其零件出口比重於2018年突破五成，今年前五月再擴增至56.5％，凸顯我國車輛相關貨品外銷之主力地位。

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