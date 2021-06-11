全台新冠疫情嚴峻，疫情假訊息也滿天飛，調查局發現有大陸人士使用假帳號操弄過時假訊息模板，近日更謠傳長榮航空深夜飛往大陸搬運防疫物資，大陸科興疫苗在台灣黑市一支要價1.7萬元，意圖干擾防疫作業，激化內部對立，甚至有台灣民眾轉傳散布，因而觸法。

LINE近日出現「連續數天台灣飛機深夜飛往大陸深圳，2個小時後又急著飛走！蔡英文現在四面楚歌，搞不好今年我們就看到國家統一」Youtube影片，內容描述飛機可能是去載運防疫物資，科興疫苗在台灣黑市一支要價1.7萬元等不實訊息。

調查局溯源追查，發現該假訊息先在大陸「帝吧官微」網站製作，再由大陸網民重製後上架Youtube，研判是境外勢力刻意操弄疫情議題，企圖擾亂民眾認知、打擊政府防疫能量，然後被國人轉傳到Line群組散布。

調查局資安工作站及基隆市調查站共同偵辦，由基隆站約談轉傳的北部曾姓女子，但曾女並未到案，全案將依涉嫌違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送法辦。調查局並呼籲民眾謹慎識別網路假訊息、預先查證，以免誤蹈法網。