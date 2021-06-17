今年以來，中國大陸國家稅務總局先後揭發多起虛開發票的稅收違法犯罪案件，據瞭解，稅務總局會同公安部、海關總署、中國人民銀行聯合組織開展了打擊虛開騙稅之專項行動，迄今共查處涉嫌虛開騙稅企業37.83萬戶。單就此次5月28日公佈之五起案件，涉案涵蓋新疆、山東、福建以及江西等地，金額高達人民幣269.17億元。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠提到，去年因疫情影響，大陸中央及各地均推出多項增值稅優惠政策，加上部分公司利潤受到衝擊，導致各地虛開發票的案件明顯增加，台商企業應留心善意取得虛開發票的問題。

劉中惠進一步說明，在台灣，買方企業取具非實際交易對象所開立之發票，按所漏稅額處五倍以下罰鍰，並得處以停業，如確有進貨事實及該發票確由實際賣方所交付，且實際賣方已依法補稅處罰者，買方補繳該部分進項稅款後，即可免罰。

但在大陸，如在採購時取得虛假發票，輕則不得抵扣，產生額外稅負成本，重則涉及偷稅或騙取出口退稅，將面臨刑事責任。