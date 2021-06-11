金融業確診員工不斷激增！永豐銀行11日晚間發布，經接獲主管機關通報，得知位於台北市永豐銀行景美分行1名員工，經檢疫後確診為新冠肺炎陽性，累計永豐金控已有4名員工確診。截至6月11日統計，金融業共有32家、共75位員工確診。

永豐銀行指出，為維護同仁及客戶健康、降低感染風險，已針對辦公區域、營業廳全面消毒，並安排最適有效人力進駐，以維持業務正常，落實營運不中斷，做到「防疫最優先、員工最重要、服務要持續」三大目標。

永豐銀行指出，永豐銀行景美分行該名員工自5月26日起，即未進入辦公區域，獲悉確診後，防疫通報中心也立即啟動相關防疫應變措施，也透過系統調查回溯可能與該員工接觸的客戶，並轉請主管機關協助進行必要的防疫作為。同時持續給予確診同仁最大的協助、請該分行所有同仁接受採檢，並居家自主健康管理，該分行也會調集其他分行同仁支援，確保客戶服務不受影響。