台北農產運銷公司有18人確診，爆出有員工上班兩天陰轉陽，與其他人在同一個工作環境，該營業部每天都要供20萬到30萬包蔬果給全聯，讓網友有疑慮，對此，全聯今（17日）發聲明澄清表示：「全聯和北農人員並無直接接觸的疑慮」，皆依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫，消費者可安心購物。

全聯表示，北農是果菜集散中心，主要負責將來自產地源頭已包裝好的蔬果提供給全聯，是全聯蔬果供應商其中之一，其作業環境每日皆有定時消毒，且包裝物流中心所有員工已於近日完成全面快篩，明天（18日）北農會全面停工再次加強消毒，相關防疫措施遵照SOP完成。

此外，全聯強調全聯和北農人員並無直接接觸的疑慮，商品透過全聯物流體系運送至門市，不論是運輸端、收貨端的相關人員也遵守每日量測體溫、酒精消毒等措施，皆依循中央疫情指揮中心指示，採取高規格防疫，消費者可安心購物。