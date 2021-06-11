王力宏11日在社交媒體上發佈了一張穿著《月學》T-shirt打疫苗的照片，還引用了自己《A.I.愛》的歌詞「打了疫苗讓你產生了抗體」，期許早點打疫苗可讓疫情早點結束。

事實上，王力宏此行打疫苗是為了趕上參加每年七月在美國愛達荷州舉辦的太陽谷峰會（Sun Valley Conference）。太陽谷峰會是全球高科技鉅子與頂尖企業家都會收邀參加的活動，包括微軟創辦人比爾蓋茲、蘋果執行長庫克、臉書創辦人祖克柏、Google創始人拉里佩奇、亞馬遜執行長貝佐斯、股神巴菲特、Nike創辦人菲爾奈特等，來自全球300位的科技大亨和企業CEO，都會參加這場堪稱世界最頂級的科技業高峰會。

今年特別的是，太陽谷峰會要求所有參與者必須要先打過疫苗才能參加，這也是為了所有參與者的安全。這是王力宏連續第八年受邀參加太陽谷峰會，積極進軍科技產業的他，將帶著研發科技教育APP《月學》的經驗，與世界第一流科技大亨與企業家交流。