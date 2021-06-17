台南市90歲邱姓老翁前天打完AZ疫苗後，昨晚不幸過世，家屬認為，老翁除了腸胃毛病，並無其他慢性病，懷疑和施打疫苗有關。台南市衛生局長許以霖表示，已報請司法相驗，並通報為施打疫苗不良事件，由中央查核是否與疫苗有關係，這也是台南市傳出疑似打疫苗後死亡的首例。

許以霖表示，目前沒有回報其他身體不適的案件，這名90歲老翁昨晚在家中過世，衛生局調查，老翁過世前一天曾施打AZ疫苗，已報請中央查核是否跟疫苗有關。