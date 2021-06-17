台南9旬翁打完AZ隔天家中亡 衛生局回應了 10:122021/06/17 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市衛生局長許以霖說明首例疑似打疫苗後身體不適死亡的老翁狀況。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市90歲邱姓老翁前天打完AZ疫苗後，昨晚不幸過世，家屬認為，老翁除了腸胃毛病，並無其他慢性病，懷疑和施打疫苗有關。台南市衛生局長許以霖表示，已報請司法相驗，並通報為施打疫苗不良事件，由中央查核是否與疫苗有關係，這也是台南市傳出疑似打疫苗後死亡的首例。 許以霖表示，目前沒有回報其他身體不適的案件，這名90歲老翁昨晚在家中過世，衛生局調查，老翁過世前一天曾施打AZ疫苗，已報請中央查核是否跟疫苗有關。 高雄首死！90多歲翁接種AZ疫苗2天 今晨送醫不治 2天12人打AZ猝逝 台大醫「嚇一跳」：不打死亡率更高 #新冠肺炎 #台灣 #疫苗 #AZ #過世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投長輩踴躍打疫苗 接種率7成 04:102021/06/17 地方新聞 打AZ疫苗16天後確診 北市捷運警察再增1人染疫 11:552021/06/17 生活 南市32位議員挺國產疫苗 議長郭信良：願率先施打 11:532021/06/17 政治 打疫苗不是打仗不求快 黃偉哲：要求穩求好 11:252021/06/17 生活 美國人打完疫苗免戴口罩 加州驗證暫採信任制 09:042021/06/17 國際 打AZ後全台10餘人死 盧秀燕：中央應儘速釐清以安民心 09:372021/06/17 政治 苦苓86歲母打AZ疫苗發燒 曝10大接種注意事項 12:212021/06/17 娛樂 嘉縣80歲以上長者 明起打疫苗 04:102021/06/17 地方新聞 單日新增本土確診＋167 施打AZ後 全台12長者猝死 04:102021/06/17 焦點要聞 打完疫苗猝死頻傳 長輩遺失接種通知單急喊：不用補了 14:532021/06/17 生活 重症風險大多了 前台大醫曝「給長輩的AZ疫苗懶人包」 00:382021/06/17 生活 生活熱門新聞 周四起3天雨越來越大 下波鋒面這天報到 恐有致災豪雨 - 生活 桃園7確診 足跡包含小北百貨、大樹藥局、青果市場 - 生活 新北增87例本土確診 侯友宜點名這4區要注意 - 生活 新北確診有望逐步清零？侯友宜揭2大時間關鍵指標 - 生活 降雨「大魔王」要來了 氣象專家：下周是另一個情境 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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