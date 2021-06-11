大陸央視新聞11日報導，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪11日應約同美國國務卿布林肯通電話。楊潔篪重申，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益，敦促美方恪守一個中國原則，以實際行動維護台海和平穩定。布林肯強調，美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。

楊潔篪表示，對話合作應當是中美關係的主流。合作應雙向互利，平衡解決彼此關切。中方致力於同美方實現不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，同時堅定維護自身主權、安全、發展利益。中方敦促美方，按照兩國元首除夕通話精神，同中方一道努力，推動中美關係重回正確發展軌道。

台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中方核心利益。世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分。中方堅定不移捍衛國家主權和領土完整。中方敦促美方恪守一個中國原則，重信守諾，慎重妥善處理涉台問題，以實際行動維護中美關係大局和台海和平穩定。

楊潔篪強調，世界上只有一個體系、一種秩序，那就是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是少數國家主張的所謂體系和秩序；只有一套規則，那就是以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，而不是少數國家制定的所謂規則；只有一種多邊主義，那就是以《聯合國憲章》宗旨和原則、國際法為基礎，平等相待、合作共贏、真正的多邊主義，而不是基於「小圈子」利益、「集團政治」的偽多邊主義，更不能以多邊之名行單邊之實。和平發展、公平正義、民主自由是全人類共同價值。

尊重主權是實現人權的前提，《聯合國憲章》《世界人權宣言》都確認了這一原則。美方應該解決好自己國內的嚴重侵犯人權問題，而不是以所謂人權問題為藉口任意干涉別國內政。

楊潔篪指出，中方積極參與和支持國際抗疫合作，堅決反對任何藉疫情對中國汙蔑抹黑和甩鍋推責的惡劣行徑。美方一些人編造散布「武漢實驗室洩漏新冠病毒」的荒謬故事，中方對此表示嚴重關切。中方敦促美方尊重事實和科學，不要將溯源問題政治化，把精力集中在國際合作抗疫上。

楊潔篪表示，中國共產黨建黨即將百年。中國人民在中國共產黨的堅強領導下取得了偉大成就，將更加緊密團結、更加奮發有為，堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，把國家建設得更加繁榮，實現中華民族的偉大復興。

布林肯表示，美中近期一系列接觸對雙邊關係是有利的，美方期待同中方增加各層級接觸和交流。美方奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報。美方希望同中方保持在重要國際地區問題上溝通協調。

雙方還就其他共同關心的問題交換了意見。