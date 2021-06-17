俄羅斯總統普丁和美國總統拜登16日在瑞士日內瓦舉行會晤。俄美在峰會後就戰略穩定發表了聯合聲明，並就兩國秉持核戰爭沒有勝利者的原則進行了確認。

對此，中國大陸外交部發言人趙立堅17日表示，中方歡迎美俄雙方就繼續開展戰略穩定對話達成共識。

趙立堅在當天舉行的外交部例行記者會上表示，美俄作為擁有最大核武庫的國家，應該按照聯大有關文件和國際共識，切實履行核裁軍特殊優先責任，繼續以可核查、不可逆和有法律約束力的方式進一步大幅削減核武器，這有助於為最終實現全面徹底核裁軍創造條件。這是維護全球戰略穩定，促進國際和平安全最有效的途徑。

趙立堅稱，中方也注意到，美俄元首重申「核戰爭打不贏，也打不得」。中方一直積極推動有核國共同重申這一理念，以降低核戰爭風險，維護全球戰略穩定。中方一貫支持在五核國機制等框架內與各方就事關戰略穩定的廣泛議題進行討論，也願意繼續在相互尊重平等的基礎上，與有關各方就相關問題進行雙邊對話。